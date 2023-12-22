properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Ученые нашли эффективное средство для борьбы с деменцией

Ученые нашли эффективное средство для борьбы с деменцией

22 декабря 2023, 05:32
Фото: Midjourney
Исследования показали зависимость выбора домашнего питомца и риска развития заболевания у пожилых людей.
Сюжет
Ученые

Риск развития деменции выше у людей без домашних питомцев или тех, кто предпочел завести кошку, а не собаку. Такой вывод сделали японские ученые, в течение четырех лет наблюдавшие за 11 тыс. своих сограждан, сообщают «Новые известия».

Оказалось, что у владельцев собак по сравнению с теми, у кого нет этих животных, риск деменции на 40% ниже. У любителей кошек он тоже ниже, однако лишь на 2%. Если собачники регулярно занимаются физическими упражнениями, то риск развития тяжелой деменции снижается на целых 63% по сравнению с собаковладельцами. Кроме того, собачники ежедневно выгуливают своих питомцев и общаются при этом с другими людьми, что снижает вероятность развития деменции.

Читайте также:
Эксперт рассказала, сколько конфет можно давать детям в новогодние каникулыПермские врачи первыми в мире вживили искусственный желудочек сердца 3-летней девочкеВ гротах Кунгурской ледяной пещеры из-за морозов стали расти кристаллы
#Здоровье#Общество#Ученые#Наука#Исследования
Подпишитесь
Боровшегося за приватизацию бывшего главу Усть-Качки с семьей выселяют из квартиры
Сегодня, 02:00
Умер пермский актер Сергей Пепеляев, сыгравший в фильме «Географ глобус пропил»
Сегодня, 04:59
Так тепло не было более 30 лет. В Перми побит очередной температурный рекорд
Сегодня, 02:45
Жителя Пермского края исключили из реестра экстремистов
Сегодня, 06:24
В Пермском крае простятся с 39-летним военным, убитым в зоне СВО еще летом
Сегодня, 04:19
В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделю
Вчера, 12:14