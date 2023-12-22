Ученые нашли эффективное средство для борьбы с деменцией

Оказалось, что у владельцев собак по сравнению с теми, у кого нет этих животных, риск деменции на 40% ниже. У любителей кошек он тоже ниже, однако лишь на 2%. Если собачники регулярно занимаются физическими упражнениями, то риск развития тяжелой деменции снижается на целых 63% по сравнению с собаковладельцами. Кроме того, собачники ежедневно выгуливают своих питомцев и общаются при этом с другими людьми, что снижает вероятность развития деменции.