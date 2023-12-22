Умер пермский актер Сергей Пепеляев, сыгравший в фильме «Географ глобус пропил»

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Скончался 32-летний актер из Перми Сергей Пепеляев. Практически вся его творческая жизнь была связана с краевой столицей, он окончил актерский курс худрука театра «У Моста» Сергея Федотова, затем играл в театре Федотова.
Играть в Тольяттинском драматическом театре «Колесо» Пепеляев стал только в 2023 году. В театре отмечают, что внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетицию спектакля «Без солнца». Актера не стало 18 декабря. Родственники Пепеляева поблагодарили театр за помощь в организации похорон и отметили, что Сергей был рад работать с ними.
Сергей Пепеляев также играл в кино, у него была роль школьника по фамилии Деменев в фильме «Географ глобус пропил» (18+).