Умер пермский актер Сергей Пепеляев, сыгравший в фильме «Географ глобус пропил»

Играть в Тольяттинском драматическом театре «Колесо» Пепеляев стал только в 2023 году. В театре отмечают, что внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетицию спектакля «Без солнца». Актера не стало 18 декабря. Родственники Пепеляева поблагодарили театр за помощь в организации похорон и отметили, что Сергей был рад работать с ними.