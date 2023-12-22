properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Умер пермский актер Сергей Пепеляев, сыгравший в фильме «Географ глобус пропил»

Умер пермский актер Сергей Пепеляев, сыгравший в фильме «Географ глобус пропил»

22 декабря 2023, 04:59
Фото: кадр из фильма / соцсети театра
В последнее время пермяк играл в театре в Тольятти.

Скончался 32-летний актер из Перми Сергей Пепеляев. Практически вся его творческая жизнь была связана с краевой столицей, он окончил актерский курс худрука театра «У Моста» Сергея Федотова, затем играл в театре Федотова.

Играть в Тольяттинском драматическом театре «Колесо» Пепеляев стал только в 2023 году. В театре отмечают, что внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетицию спектакля «Без солнца». Актера не стало 18 декабря. Родственники Пепеляева поблагодарили театр за помощь в организации похорон и отметили, что Сергей был рад работать с ними.

Сергей Пепеляев также играл в кино, у него была роль школьника по фамилии Деменев в фильме «Географ глобус пропил» (18+).

Фото: кадр из фильма
Читайте также:
В скандальном сериале «Слово пацана» сыграл 12-летний парень из Пермского краяПермяк сыграл роль бандита Ромы Колика в сериале «Слово пацана»Фильм «Фрау» как сказка о пути к себе. Рецензия Properm. ru
#Пермь#Кино#Актер#Географ глобус пропил
Подпишитесь
Боровшегося за приватизацию бывшего главу Усть-Качки с семьей выселяют из квартиры
Сегодня, 02:00
Так тепло не было более 30 лет. В Перми побит очередной температурный рекорд
Сегодня, 02:45
Жителя Пермского края исключили из реестра экстремистов
Сегодня, 06:24
В Пермском крае простятся с 39-летним военным, убитым в зоне СВО еще летом
Сегодня, 04:19
В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделю
Вчера, 12:14