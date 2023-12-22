В ДТП на трассе Пермь-Березники пострадали три человека

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Утром 22 декабря, около 6:00, на трассе Пермь—Березники произошла авария, в которой пострадали три человека. Также в результате согрел автомобиль, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.
По предварительной информации виновником аварии стал 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107. Он двигался со стороны Перми в сторону Березников, не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в автомобиль «Лада Веста», который от удара загорелся.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 44-летний водитель «Весты», а также водитель и пассажир «семёрки». Все пострадавшие госпитализированы.
В настоящее время по факту аварии продолжается проверка.