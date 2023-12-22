В ДТП на трассе Пермь-Березники пострадали три человека

По предварительной информации виновником аварии стал 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107. Он двигался со стороны Перми в сторону Березников, не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в автомобиль «Лада Веста», который от удара загорелся.