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Updated Сегодня, 17:59

В ДТП на трассе Пермь-Березники пострадали три человека

В ДТП на трассе Пермь-Березники пострадали три человека

22 декабря 2023, 16:19
Фото: ГИБДД Пермского края
Утром на дороге столкнулись два ВАЗа, один из которых сгорел.
Сюжет
Дтп

Утром 22 декабря, около 6:00, на трассе Пермь—Березники произошла авария, в которой пострадали три человека. Также в результате согрел автомобиль, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.

По предварительной информации виновником аварии стал 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107. Он двигался со стороны Перми в сторону Березников, не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в автомобиль «Лада Веста», который от удара загорелся.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 44-летний водитель «Весты», а также водитель и пассажир «семёрки». Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время по факту аварии продолжается проверка.

#Происшествия#Дтп#Авария#Пермь-березники
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