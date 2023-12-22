В филиале «Азот» внедрена установка газификации жидкого азота

Новая установка для хранения и газификации азота резервная, она будет использоваться во время повышенного потребления продувочного азота, когда на площадке предприятия проводится плановое обслуживание оборудования. Установка состоит из двух резервуаров, каждый вместимостью 50 тонн, в которых жидкий азот может храниться или сразу отправляться на газификацию. В ее составе также имеются испарители и электроподогреватель.