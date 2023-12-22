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В Пермь поставлены последние три трамвая «Львёнок» из 30 планировавшихся

В Пермь поставлены последние три трамвая «Львёнок» из 30 планировавшихся

22 декабря 2023, 13:18
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Семь вагонов из новой партии уже вышли на маршруты.

В Пермь прибыли последние три вагона из 30, которые должны быть поставлены в город в рамках трехстороннего концессионного соглашения в 2023 году. Семь трамваев уже курсируют по маршрутам, остальные проходят необходимую техническую подготовку, сообщают в пресс-службе краевого правительства.

До конца января 2024 года все новые трамваи будут выведены на маршруты.

Напомним, что в рамках концессионного соглашения помимо поставок трамваев, предусмотрена реконструкция 35 км трамвайных путей и модернизация сопутствующей инфраструктуры. Работы по обновлению путей стартовали в начале 2023 года. На сегодняшний день они завершены на улице Куйбышева. Близятся к окончанию — по ул. Дзержинского. В выходные там начнется обкатка трамвайных путей. По улице Мира работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация ВЭБ.РФ выделила 1,7 млрд рублей на изготовление и поставку 30 новых трамваев в Пермь в ходе концессионного соглашения по модернизации трамвайной сети в краевой столице. Первые два трамвая «Львенок» привезли в Пермь в начале июня текущего года.

Концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта Перми в ноябре прошлого года подписали Дирекция дорожных концессий, администрация краевой столицы и компания «Мовиста Регионы». Оно действует 20 лет, общий объем капитальных вложений в инфраструктуру составит 16,3 млрд рублей, а ВЭБ.РФ направит 10,4 млрд рублей.

По условиям соглашения планируется обновить около 35 км трамвайных путей, реконструировать семь тяговых подстанций и одно трамвайное депо. Всего в Пермь отправят 44 односекционных трамвая «Львенок». Проект реализуют в период с 2023 по 2025 годы. После завершения работ почти на 30% должна повыситься скорость движения трамваев, также значительно снизится уровень шума.

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#Концессия#Пермская езда#Трамвайные пути#Транспорт#Трамваи#Концессионные соглашения
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