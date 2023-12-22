В Перми будут судить пьяного водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
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Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу 23-летнего водителя, который сбил 17-летнюю девушку и 18-летнего парня в сентябре 2023 года в Перми. По данным пресс-службы ведомства, злоумышленник выпил и сел за руль. Авария произошла на улице Светлогорская, 22.
Водитель сбил пермяков, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. После аварии обвиняемый не стал им помогать, а скрылся с места аварии. 17-летняя пострадавшая скончалась, 18-летний парень получил легкий вред здоровью.
Во время расследования уголовного дела выяснилось, что у водителя не было прав. В ближайшее время должен состояться суд.