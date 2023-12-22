В Перми будут судить пьяного водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу 23-летнего водителя, который сбил 17-летнюю девушку и 18-летнего парня в сентябре 2023 года в Перми. По данным пресс-службы ведомства, злоумышленник выпил и сел за руль. Авария произошла на улице Светлогорская, 22.