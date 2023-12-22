properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:59

Published Сегодня, 02:59

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

В Перми будут судить пьяного водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку

В Перми будут судить пьяного водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку

22 декабря 2023, 02:59
Фото: t.me/chp_59_perm
Водитель уехал с места аварии.
Сюжет
Дтп

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу 23-летнего водителя, который сбил 17-летнюю девушку и 18-летнего парня в сентябре 2023 года в Перми. По данным пресс-службы ведомства, злоумышленник выпил и сел за руль. Авария произошла на улице Светлогорская, 22.

Водитель сбил пермяков, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. После аварии обвиняемый не стал им помогать, а скрылся с места аварии. 17-летняя пострадавшая скончалась, 18-летний парень получил легкий вред здоровью.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что у водителя не было прав. В ближайшее время должен состояться суд.

Читайте также:
Пермяк взыскал с чиновников компенсацию за ДТП из-за неисправного светофораВ Пермском крае на трассе столкнулись две легковушки. Погибла пенсионеркаОбгонял там, где запрещено. В ДТП с грузовиком в Нытвенском округе погиб человек
#Дтп#Пермь#Авария#Прокуратура
Подпишитесь
Боровшегося за приватизацию бывшего главу Усть-Качки с семьей выселяют из квартиры
Сегодня, 02:00
Помогла найти множество людей. Пермские волонтеры рассказали о гибели молодой матери
Сегодня, 03:21
Так тепло не было более 30 лет. В Перми побит очередной температурный рекорд
Сегодня, 02:45
Рисовали-рисовали, теперь строим-построим. Что там с зоопарком, вокзалом, галереей?
Вчера, 09:11
В Подмосковье глыба льда убила пермяка, стоящего в очереди у военкомата
Вчера, 10:28
В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива за неделю
Вчера, 12:14