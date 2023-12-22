В Перми подвели итоги деятельности РСЧС Приволжского федерального округа за 2023 год

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Перми подвели итоги деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) субъектов РФ Приволжского федерального округа за прошлый год. В совещании участвовал замглавы МЧС России Илья Денисов.
За 2023 год в ПФО было ликвидировано 60 тыс. техногенных и 991 природный пожар. Вдобавок, 46 проведена ликвидация 46 последствий ЧС. В Прикамье крупных ЧС не было благодаря взаимодействию спасателей и противопожарных служб.
При ликвидации последствий ДТП спасли 2 808 человек. Уменьшилось число пострадавших на водных объектах в 1,8 раза, если сравнивать с показателями 2021 года. Пермский край является одним из регионов, где зафиксированы наилучшие показатели. В списке также: Мордовия, Чувашия, Ульяновская и Кировская области.
Замглавы МЧС РФ Илья Денисов принимал участие в церемонии вручения личному составу ГУ МЧС России по Пермскому краю сертификатов и ключей от двух автоцистерн, мобильного комплекса специальной обработки, автомобиля радиационной и химической разведки, а также восьми оперативно-служебных автомобилей.
«Меняются требования к технике, она более комфортная, для личного состава более удобная, более эргономичная. Поэтому мы в этом направлении работаем, и Пермский край здесь — не исключение», — пояснил Денисов.
Кроме того, Илья Денисов вручил награды сотрудникам краевого МЧС, Управления Государственной противопожарной службы Пермского края, Службы спасения Пермского края.