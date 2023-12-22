properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Перми подвели итоги деятельности РСЧС Приволжского федерального округа за 2023 год

В Перми подвели итоги деятельности РСЧС Приволжского федерального округа за 2023 год

22 декабря 2023, 08:23
Фото: пресс-служба краевого правительства
Рассказываем об итогах мероприятия.

В Перми подвели итоги деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) субъектов РФ Приволжского федерального округа за прошлый год. В совещании участвовал замглавы МЧС России Илья Денисов.

За 2023 год в ПФО было ликвидировано 60 тыс. техногенных и 991 природный пожар. Вдобавок, 46 проведена ликвидация 46 последствий ЧС. В Прикамье крупных ЧС не было благодаря взаимодействию спасателей и противопожарных служб.

При ликвидации последствий ДТП спасли 2 808 человек. Уменьшилось число пострадавших на водных объектах в 1,8 раза, если сравнивать с показателями 2021 года. Пермский край является одним из регионов, где зафиксированы наилучшие показатели. В списке также: Мордовия, Чувашия, Ульяновская и Кировская области.

Замглавы МЧС РФ Илья Денисов принимал участие в церемонии вручения личному составу ГУ МЧС России по Пермскому краю сертификатов и ключей от двух автоцистерн, мобильного комплекса специальной обработки, автомобиля радиационной и химической разведки, а также восьми оперативно-служебных автомобилей.

«Меняются требования к технике, она более комфортная, для личного состава более удобная, более эргономичная. Поэтому мы в этом направлении работаем, и Пермский край здесь — не исключение», — пояснил Денисов.

Кроме того, Илья Денисов вручил награды сотрудникам краевого МЧС, Управления Государственной противопожарной службы Пермского края, Службы спасения Пермского края.

#Пермь
Подпишитесь
Пермякам рассказали, какой погоды ждать в Прикамье в новогодние праздники
Сегодня, 07:42
Боровшегося за приватизацию бывшего главу Усть-Качки с семьей выселяют из квартиры
Сегодня, 02:00
Так тепло не было более 30 лет. В Перми побит очередной температурный рекорд
Сегодня, 02:45
Жителя Пермского края исключили из реестра экстремистов
Сегодня, 06:24
В Пермском крае простятся с 39-летним военным, убитым в зоне СВО еще летом
Сегодня, 04:19
Умер пермский актер Сергей Пепеляев, сыгравший в фильме «Географ глобус пропил»
Сегодня, 04:59