В Перми подвели итоги деятельности РСЧС Приволжского федерального округа за 2023 год

При ликвидации последствий ДТП спасли 2 808 человек. Уменьшилось число пострадавших на водных объектах в 1,8 раза, если сравнивать с показателями 2021 года. Пермский край является одним из регионов, где зафиксированы наилучшие показатели. В списке также: Мордовия, Чувашия, Ульяновская и Кировская области.