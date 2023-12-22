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В Перми пройдет благотворительный спектакль в поддержку особенных детей

В Перми пройдет благотворительный спектакль в поддержку особенных детей

22 декабря 2023, 11:00
Фото: Любовь Холмогорова / театр-студия «Пространство любви»
Собранные средства пойдут на развитие творческого потенциала коллектива.

В Перми 25 декабря состоится премьера благотворительного спектакля «Внутри: Яблоко Магритта». Шоу будет представлено инклюзивным театром «Пространство любви». Собранные с выступления средства пойдут на реализацию творческого потенциала особенных детей. Спектакль-фантазия вдохновлен творчеством бельгийского художника Рене Магритта.

Показ спектакля состоится в 19:00 по адресу: ул. Пермская д. 33 ЖК «Москва», БЦ Барвиха (Большой зал). Дресс-код мероприятия коктейльный. Сбор средств осуществляется благотворительным проектом «Счастье в любви».

Театр-студия «Пространство любви» создан осенью 2015 года. В инклюзивном театре занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья, от 20 лет, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы и генетическими заболеваниями.

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#Пермь#Благотворительность#Художник#Спектакль#Инклюзивный театр#Пространство Любви#Рене Магритт
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