В Перми пройдет благотворительный спектакль в поддержку особенных детей

Театр-студия «Пространство любви» создан осенью 2015 года. В инклюзивном театре занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья, от 20 лет, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы и генетическими заболеваниями.