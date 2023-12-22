В Перми пройдет благотворительный спектакль в поддержку особенных детей

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В Перми 25 декабря состоится премьера благотворительного спектакля «Внутри: Яблоко Магритта». Шоу будет представлено инклюзивным театром «Пространство любви». Собранные с выступления средства пойдут на реализацию творческого потенциала особенных детей. Спектакль-фантазия вдохновлен творчеством бельгийского художника Рене Магритта.
Показ спектакля состоится в 19:00 по адресу: ул. Пермская д. 33 ЖК «Москва», БЦ Барвиха (Большой зал). Дресс-код мероприятия коктейльный. Сбор средств осуществляется благотворительным проектом «Счастье в любви».
Театр-студия «Пространство любви» создан осенью 2015 года. В инклюзивном театре занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья, от 20 лет, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы и генетическими заболеваниями.