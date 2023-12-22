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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Перми выявили банду, торгующую иностранными лекарствами

В Перми выявили банду, торгующую иностранными лекарствами

22 декабря 2023, 06:33
Фото: пресс-служба СК
Злоумышленники вели свою деятельность с 2020 года.

В Перми задержали злоумышленников, которые незаконно ввозили в страну лекарства. По данным СК, с 2020 года пермяки продавали более 20 видов незарегистрированных лекарств. Участники группировки также находились в Уфе и Крыму. Лекарства они продавали через интернет. Стоимость препаратов составляла от 1,5 до 11 тыс. рублей.

Один из задержанных сейчас находится под стражей, еще трое - под домашним арестом. Такую меру пресечения им избрал суд. Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств, совершенное организованной группой).

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