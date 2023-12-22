В Перми выявили банду, торгующую иностранными лекарствами

В Перми задержали злоумышленников, которые незаконно ввозили в страну лекарства. По данным СК, с 2020 года пермяки продавали более 20 видов незарегистрированных лекарств. Участники группировки также находились в Уфе и Крыму. Лекарства они продавали через интернет. Стоимость препаратов составляла от 1,5 до 11 тыс. рублей.