В Перми выявили банду, торгующую иностранными лекарствами

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В Перми задержали злоумышленников, которые незаконно ввозили в страну лекарства. По данным СК, с 2020 года пермяки продавали более 20 видов незарегистрированных лекарств. Участники группировки также находились в Уфе и Крыму. Лекарства они продавали через интернет. Стоимость препаратов составляла от 1,5 до 11 тыс. рублей.
Один из задержанных сейчас находится под стражей, еще трое - под домашним арестом. Такую меру пресечения им избрал суд. Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств, совершенное организованной группой).