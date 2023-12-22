В Пермском крае простятся с 39-летним военным, убитым в зоне СВО еще летом

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Во время спецоперации России на Украине был убит 39-летний Георгий Самыгин. Мужчина скончался еще 25 июля, однако об этом стало известно только сейчас. В администрации Александровского округа отмечают, что дата прощания с военным пока неизвестна. Обстоятельства гибели мужчины чиновники не приводят.
СВО России на Украине продолжается с февраля прошлого года. Точное количество погибших в ходе спецоперации неизвестно — Минобороны РФ не приводит такие данные.
По словам президента РФ Владимира Путина, СВО завершится в момент, когда будут достигнуты цели спецоперации.