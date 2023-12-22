В Пермском крае простятся с 39-летним военным, убитым в зоне СВО еще летом

Во время спецоперации России на Украине был убит 39-летний Георгий Самыгин. Мужчина скончался еще 25 июля, однако об этом стало известно только сейчас. В администрации Александровского округа отмечают, что дата прощания с военным пока неизвестна. Обстоятельства гибели мужчины чиновники не приводят.