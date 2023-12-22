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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:25

В Пермском крае простятся с 39-летним военным, убитым в зоне СВО еще летом

В Пермском крае простятся с 39-летним военным, убитым в зоне СВО еще летом

22 декабря 2023, 04:19
Фото: vk.com/public183771914 / 1MI
Дата похорон пока не назначена.

Во время спецоперации России на Украине был убит 39-летний Георгий Самыгин. Мужчина скончался еще 25 июля, однако об этом стало известно только сейчас. В администрации Александровского округа отмечают, что дата прощания с военным пока неизвестна. Обстоятельства гибели мужчины чиновники не приводят.

СВО России на Украине продолжается с февраля прошлого года. Точное количество погибших в ходе спецоперации неизвестно — Минобороны РФ не приводит такие данные.

По словам президента РФ Владимира Путина, СВО завершится в момент, когда будут достигнуты цели спецоперации.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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