В России растет спрос на администраторов страниц госучреждений в соцсетях

Отмечается, что госпаблики — это источник достоверной информации, где пользователь может найти и полезные функции. В этом году на страницах появились сервисы «Госуслуг», с помощью которых можно без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника.