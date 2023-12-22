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В России растет спрос на администраторов страниц госучреждений в соцсетях

В России растет спрос на администраторов страниц госучреждений в соцсетях

22 декабря 2023, 13:21
Фото: 1MI
На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ подвели итоги развития в стране официальных страниц госучреждений в соцсети «ВКонтакте». Организатором дискуссии стал Экспертный институт социальных исследований, а модератором — замглавы консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

В России функционирует 170 тысяч госпабликов: страницы органов власти, местных администраций, школ, больниц, библиотек. По данным координатора проекта по развитию госпабликов — головной организации центров управления регионами АНО «Диалог Регионы», многие граждане хотели бы, чтобы в информационном пространстве присутствовали представители власти.

Замглавы АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что развитие госпабликов стало большим шагом к открытости власти. По его словам, сегодня это наиболее востребованный способ общения между чиновниками и жителями.

«При этом запрос на диалог остается высоким — 49% опрошенных, по данным исследования социологического агентства „Вебер“, отметили, что им не хватает информации о работе госорганов в интернете. Это серьезный потенциал для развития», — сказал Андрей Цепелев.

Он подчеркнул, что ключевую роль в этой работе играют администраторы госпабликов, и для их поощрения должны внедряться материальные и нематериальные меры мотивации. Цепелев отметил, что чаще всего сообщества ведут рядовые сотрудники госучреждений в дополнение к основным обязанностям.

«В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Запрос на нее будет расти год от года», — считает Андрей Цепелев.

Отмечается, что госпаблики — это источник достоверной информации, где пользователь может найти и полезные функции. В этом году на страницах появились сервисы «Госуслуг», с помощью которых можно без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника.

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