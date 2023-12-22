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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

На фото Андрей Швецов

В Соликамске после ЧП на теплосетях покинул пост еще один замглавы администрации

22 декабря 2023, 11:06
Фото: пресс-служба администрации Соликамского городского округа
На фото Андрей Швецов

В Соликамске после аварии на теплосетях покинул пост еще один замглавы администр

Ранее губернатор Прикамья уволил заместителя главы округа по вопросам ЖКХ.

В администрации Соликамска после масштабного коммунального ЧП на теплосетях вновь произошли кадровые изменения. По информации Telegram-канала «СлуховойАнализатор», со своей должности ушел еще один заместитель главы городского округа.

В пресс-службе мэрии сообщили изданию «Новый компаньон», что по собственному желанию покинул пост вице-мэр Андрей Швецов, курировавший вопросы общественной безопасности. Должность Швецова может занять нынешний начальник управления муниципального контроля Сергей Майструк.

На этой неделе стало известно, что после нескольких отключений отопления у жителей трех микрорайонов в Соликамске глава Прикамья Дмитрий Махонин решил уволить замглавы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. В пресс-службе администрации округа сегодня, 22 декабря, сообщают, что продолжается расследование причин ситуации с замерзающими горожанами. Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Губернатор уволил замглавы по вопросам ЖКХ Соликамского округа после коммунального ЧП
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#Общество#Коммунальный рай#Кадровые перестановки#Пермь#Авария
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