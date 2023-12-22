В Соликамске после ЧП на теплосетях покинул пост еще один замглавы администрации

На этой неделе стало известно, что после нескольких отключений отопления у жителей трех микрорайонов в Соликамске глава Прикамья Дмитрий Махонин решил уволить замглавы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. В пресс-службе администрации округа сегодня, 22 декабря, сообщают, что продолжается расследование причин ситуации с замерзающими горожанами. Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.