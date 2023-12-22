В Соликамске после ЧП на теплосетях покинул пост еще один замглавы администрации

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В администрации Соликамска после масштабного коммунального ЧП на теплосетях вновь произошли кадровые изменения. По информации Telegram-канала «СлуховойАнализатор», со своей должности ушел еще один заместитель главы городского округа.
В пресс-службе мэрии сообщили изданию «Новый компаньон», что по собственному желанию покинул пост вице-мэр Андрей Швецов, курировавший вопросы общественной безопасности. Должность Швецова может занять нынешний начальник управления муниципального контроля Сергей Майструк.
На этой неделе стало известно, что после нескольких отключений отопления у жителей трех микрорайонов в Соликамске глава Прикамья Дмитрий Махонин решил уволить замглавы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. В пресс-службе администрации округа сегодня, 22 декабря, сообщают, что продолжается расследование причин ситуации с замерзающими горожанами. Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.