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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В выходные изменится схема движения автобусов в одном из пермских микрорайонов

В выходные изменится схема движения автобусов в одном из пермских микрорайонов

22 декабря 2023, 12:47
Фото: 1MI
Связаны изменения будут с ремонтными работами на коммунальных сетях.

В связи с ремонтными работами на коммунальных сетях временно изменится схема движения автобусов №17 и №37. В эти выходные, 23 и 24 декабря, оба маршрута будут укорочены до остановки «Улица Зенкова», сообщает пресс-служба городской администрации.

Для удобства жителей микрорайона Висим два автобуса маршрута №17 будут работать сообщением «Микрорайон Висим — Проспект Ивинский». Это позволит пассажирам добраться до ЖК «Погода», оттуда смогут воспользоваться маршрутами №33 и №81 для поездки в центр города, отмечают в дептрансе.

#Пермская езда#Автобус#Висим#Транспорт#Автобусы#Маршруты
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