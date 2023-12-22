В выходные изменится схема движения автобусов в одном из пермских микрорайонов

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В связи с ремонтными работами на коммунальных сетях временно изменится схема движения автобусов №17 и №37. В эти выходные, 23 и 24 декабря, оба маршрута будут укорочены до остановки «Улица Зенкова», сообщает пресс-служба городской администрации.
Для удобства жителей микрорайона Висим два автобуса маршрута №17 будут работать сообщением «Микрорайон Висим — Проспект Ивинский». Это позволит пассажирам добраться до ЖК «Погода», оттуда смогут воспользоваться маршрутами №33 и №81 для поездки в центр города, отмечают в дептрансе.