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Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Подтвердилась информация о гибели на СВО 41-летнего военнослужащего из Прикамья

Власти Александровского округа сообщили о гибели 41-летнего военнослужащего на СВО

22 декабря 2023, 11:30
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Александровского округа «ВКонтакте»

Подтвердилась информация о гибели на СВО 41-летнего военнослужащего из Прикамья

Дату похорон власти сообщат дополнительно.

Во время СВО погиб 41-летний житель Александровского муниципального округа Иван Загвоздкин. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, мужчина погиб еще 22 сентября текущего года, официально эта информация подтвердилась только сейчас.

О военнослужащем известно, что он родился 5 июня 1982 года. Власти обещают проинформировать о дате похорон дополнительно.

СВО началась 24 февраля 2022 года и длится почти два года. По данным властей, она завершится, когда будут выполнены все поставленные задачи.

#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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