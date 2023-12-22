Власти Александровского округа сообщили о гибели 41-летнего военнослужащего на СВО

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Во время СВО погиб 41-летний житель Александровского муниципального округа Иван Загвоздкин. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, мужчина погиб еще 22 сентября текущего года, официально эта информация подтвердилась только сейчас.
О военнослужащем известно, что он родился 5 июня 1982 года. Власти обещают проинформировать о дате похорон дополнительно.
СВО началась 24 февраля 2022 года и длится почти два года. По данным властей, она завершится, когда будут выполнены все поставленные задачи.