Власти Мотовилихинского района Перми восстановят незаконно снесенный гараж пенсионера

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Власти Мотовилихинского района Перми восстановят ранее снесенный гараж. Принадлежавшее пенсионеру строение было снесено без надлежащих для того оснований, сообщают в администрации Перми.
Глава районной администрации Игорь Сальников пригласил собственника уничтоженного гаража на встречу, чтобы обсудить ситуацию. На встрече также присутствовал представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
«Мы сожалеем о сложившейся ситуации и доставленных человеку неудобствах. К сожалению, иногда возникают ситуации, когда документы владельцев гаражей были выданы давно, и требуется их обновление», — цитирует пресс-служба мэрии Игоря Сальникова.
По итогу встречи было решено, что районная администрация в срок до 27 декабря обеспечит подготовку площадки и возврат демонтированного гаража. По заявлению собственника специалисты районной администрации готовы оказать содействие в актуализации документов на земельный участок, на котором стоял гараж, отмечают в мэрии.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить по уголовному делу в связи с обращением о сносе гаражей в Добрянке.
К главе СК России обратилась жительница Пермского края по вопросу нарушения прав собственников гаражей в Добрянке. Более 30-ти лет назад местные жители создали кооперативы, на территории которых находилось более 800 построек, которые сейчас принадлежат в основном пенсионерам. В августе текущего года начат их снос, к настоящему времени демонтировано более 300 гаражей. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.
В СУ СК России по Пермскому краю по данному поводу возбуждено уголовное дело.