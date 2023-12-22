Власти Мотовилихинского района Перми восстановят незаконно снесенный гараж пенсионера

К главе СК России обратилась жительница Пермского края по вопросу нарушения прав собственников гаражей в Добрянке. Более 30-ти лет назад местные жители создали кооперативы, на территории которых находилось более 800 построек, которые сейчас принадлежат в основном пенсионерам. В августе текущего года начат их снос, к настоящему времени демонтировано более 300 гаражей. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.