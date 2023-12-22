Вынесен приговор экс-финдиректору «Соликамского магниевого завода»

В частности, имея возможность распоряжаться деньгами завода, он заключил с обществом с ограниченной ответственностью «Скайпро» договор об оказании услуг по проведению финансово-экономической проверки. Впоследствии, по данному договору на расчетный счет финансового контрагента в качестве предоплаты была переведена указанная сумма денег, которая позже была похищена. В действительности, коммерческая организация не намеревалась оказывать заводу финансовые услуги, о чем виновный достоверно знал еще до осуществления денежного перевода.