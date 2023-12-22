Вынесен приговор экс-финдиректору «Соликамского магниевого завода»

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Соликамский городской суд в отношении бывшего директора по экономике и финансам ОАО «Соликамский магниевый завод». Мужчина признан виновным в растрате, сообщают в краевой прокуратуре.
По данным Properm.ru, речь идёт о бывшем и. о. гендиректора АО «Соликамский магниевый завод» Вахтанге Джигкаеве.
В суде установлено, что подсудимый в июне 2022 года, занимая должность директора по экономике и финансам ОАО «Соликамский магниевый завод» и используя свое служебное положение, совершил растрату 5 млн рублей, принадлежащих металлургическому предприятию.
В частности, имея возможность распоряжаться деньгами завода, он заключил с обществом с ограниченной ответственностью «Скайпро» договор об оказании услуг по проведению финансово-экономической проверки. Впоследствии, по данному договору на расчетный счет финансового контрагента в качестве предоплаты была переведена указанная сумма денег, которая позже была похищена. В действительности, коммерческая организация не намеревалась оказывать заводу финансовые услуги, о чем виновный достоверно знал еще до осуществления денежного перевода.
Суд, признал Джигкаева виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и приговорил бывшего финансового директора к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, а также взыскал сумму причиненного материального вреда. Приговор не вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении лица, совершившего обналичивание денег со счета ООО «Скайпро», выделено в отдельное производство, ведется следствие.