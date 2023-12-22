Взлет цен на бензин и переезд Китайского рынка. Главные новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В селе Култаево в Пермском крае произошло ЧП на стройке крупного объекта. 19 декабря случилось обрушение во время работ по заливке монолита здания — речь идет о логистическом центре Ozon.
В пресс-службе Ozon уточнили, что инцидент действительно был, однако это не повлияет на сроки сдачи объекта. Один сотрудник пострадал — у него диагностировали ушиб.
В Пермском крае сократилась смертность и естественная убыль населения, следует из данных Росстата. С января по октябрь нынешнего года в регионе родилось 19 тыс. детей — это на 476 детей меньше, чем за тот же период 2021 года.
За десять месяцев в Прикамье умерли 26 524 человека, в 2022 году — 29 320. Естественная убыль населения составила 8 474 против 9 794 годом ранее.
С начала 2024 года Китайский рынок, расположенный на улице Кронштадтской, переедет на новую локацию — в микрорайон Заостровка на улицу Пожарную, 18. Участок, на котором сейчас находится Китайский рынок, выкупила группа компания «ПЗСП». Вместо рынка должны появиться шесть многоэтажек.
В Перми возле ТРК «Семья» произошла авария. Травмы получила женщина 1971 года рождения и девочка 2010 года рождения. Их госпитализировали.
По данным МВД, по улице Максима Горького ехал автомобиль Lexus. При повороте направо на улицу Революции водитель сбил пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пешеходы также не нарушали правила.
В Пермском крае несколько недель снижались цены на топливо, однако за последнюю неделю они неожиданно выросли. По данным Росстата, выросла стоимость всех видов топлива. В итоге регион вышел на первое место в ПФО по ценам на бензин.
Вместе с этим антимонопольщики начали проверку заправок «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в регионе. Проверять цены на топливо будут только на этой сети, так как компания занимает доминирующее положение на рынке топлива в Прикамье.