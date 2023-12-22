Завершено расследование уголовного дела о сожжении девочки в Октябрьском

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношение подростка, который поджег свою сверстницу в поселке Октябрьский. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники.
Расследование уголовного дела по статье «Убийство с особой жестокостью» длилось почти пять месяцев. Сейчас с ним знакомятся два адвоката подозреваемого. Они хотят переквалифицировать статью в менее тяжкую.
Напомним, трагедия произошла на начале июля. Еле живую девушку со следами ожогов нашли на железнодорожных путях. Врачи боролись за ее жизнь, но пострадавшая скончалась. Обвиняемый в ее убийстве подросток утверждает, что не хотел убивать свою подругу. Якобы девочка среди ночи захотела пойти в гости к подруге, но была сильно пьяна и по пути запнулась и ударилась головой на железнодорожных путях. Думая, что она умерла, парень испугался и решил сжечь тело.
Однако по версии следствия, обвиняемый сам разделался с девушкой — он бил ее камнями и несколько раз возвращался. Потом он поджег свою жертву, зная, что она еще жива. При этом в крови подростка не было алкоголя, в отличие от его жертвы.