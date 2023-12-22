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Published Сегодня, 13:37

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Завершено расследование уголовного дела о сожжении девочки в Октябрьском

Завершено расследование уголовного дела о сожжении девочки в Октябрьском

22 декабря 2023, 13:37
Фото: Midjourney
Защита обвиняемого подростка хочет переквалифицировать статью на менее тяжкую.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношение подростка, который поджег свою сверстницу в поселке Октябрьский. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство с особой жестокостью» длилось почти пять месяцев. Сейчас с ним знакомятся два адвоката подозреваемого. Они хотят переквалифицировать статью в менее тяжкую.

Напомним, трагедия произошла на начале июля. Еле живую девушку со следами ожогов нашли на железнодорожных путях. Врачи боролись за ее жизнь, но пострадавшая скончалась. Обвиняемый в ее убийстве подросток утверждает, что не хотел убивать свою подругу. Якобы девочка среди ночи захотела пойти в гости к подруге, но была сильно пьяна и по пути запнулась и ударилась головой на железнодорожных путях. Думая, что она умерла, парень испугался и решил сжечь тело.

Однако по версии следствия, обвиняемый сам разделался с девушкой — он бил ее камнями и несколько раз возвращался. Потом он поджег свою жертву, зная, что она еще жива. При этом в крови подростка не было алкоголя, в отличие от его жертвы.

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#Происшествия#Убийство#Октябрьский
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