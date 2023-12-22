Завершено расследование уголовного дела о сожжении девочки в Октябрьском

Напомним, трагедия произошла на начале июля. Еле живую девушку со следами ожогов нашли на железнодорожных путях. Врачи боролись за ее жизнь, но пострадавшая скончалась. Обвиняемый в ее убийстве подросток утверждает, что не хотел убивать свою подругу. Якобы девочка среди ночи захотела пойти в гости к подруге, но была сильно пьяна и по пути запнулась и ударилась головой на железнодорожных путях. Думая, что она умерла, парень испугался и решил сжечь тело.