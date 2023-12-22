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Житель Оханска два месяца истязал своих малолетних сыновей

Житель Оханска два месяца истязал своих малолетних сыновей

22 декабря 2023, 15:52
Фото: properm.ru
Сейчас детей передали матери, а изверга — осудили.

Нытвенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Оханского района. Мужчина истязал собственных сыновей, сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

С ноября 2022 года по январь 2023 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, систематически подвергал побоям двоих малолетних сыновей 10 и 11 лет. Кроме того, виновный не выполнял своих обязанностей по воспитанию сыновей. В присутствии детей употреблял спиртные напитки, умышленно оставлял детей без внимания и присмотра, лишал их сна в ночное время, унижал сыновей, оскорбляя их, уточняют в краевом СУ СКР.

В настоящее время дети находятся на воспитании матери, которая во время совершения преступлений находилась на круглосуточной работе.

Оханец признан виновным по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух лиц, в том числе заведомо несовершеннолетних), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением с ними). Суд приговорил виновного к наказанию в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, а также взыскал с него в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в сумме 60 тыс. рублей.

#Общество#Суд#Приговор суда#Оханск#Приговор
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