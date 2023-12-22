Житель Оханска два месяца истязал своих малолетних сыновей

С ноября 2022 года по январь 2023 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, систематически подвергал побоям двоих малолетних сыновей 10 и 11 лет. Кроме того, виновный не выполнял своих обязанностей по воспитанию сыновей. В присутствии детей употреблял спиртные напитки, умышленно оставлял детей без внимания и присмотра, лишал их сна в ночное время, унижал сыновей, оскорбляя их, уточняют в краевом СУ СКР.