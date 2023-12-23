Бастрыкин поручил доложить о следствии по делу об исчезновении Кати Четиной

После инцидента Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело об убийстве ребенка, сопряженном с похищением. Однако позже его приостановили, так как были завершены все следственные действия. На сегодняшний день неизвестно, жива ли Катя Четина и где она находится.