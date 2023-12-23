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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:30

Бастрыкин поручил доложить о мероприятиях по делу об исчезновении Кати Четиной

Бастрыкин поручил доложить о следствии по делу об исчезновении Кати Четиной

23 декабря 2023, 10:28
Фото: vk.com/katya.chetina_sos

Бастрыкин поручил доложить о мероприятиях по делу об исчезновении Кати Четиной

Родители 5-летней девочки ищут ее с лета 2010 года.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу Кати Четиной, пропавшей более 13 лет назад. Девочка исчезла 12 июня 2010 года в районе камня Ермак Кунгурского района, где отдыхала с родителями на берегу реки Слыва. На момент пропажи Кате было 5 лет. Следственно-оперативная группа нашла около воды сланец, принадлежавший девочке, однако поиски не дали результатов.

После инцидента Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело об убийстве ребенка, сопряженном с похищением. Однако позже его приостановили, так как были завершены все следственные действия. На сегодняшний день неизвестно, жива ли Катя Четина и где она находится.

Александр Бастрыкин запросил у руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина доклад о проведенных следственных мероприятиях, а также основаниях принятого процессуального решения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Пропал человек#Дети#Бастрыкин#Следственный комитет#Катя четина#Александр Бастрыкин
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