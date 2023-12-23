Чемпион Европы по боксу Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Трагический случай произошел в Краснодарском крае. Альберт Родионов, известный боксер и чемпион Европы, погиб в автомобильной аварии.
Сообщение о его гибели появилось в Telegram-канале, где это подтвердила Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, пишет «360tv.ru».
По словам Кириенко, Родионов был победителем первенства Европы и трехкратным победителем российских чемпионатов. Он также занимался ММА-промоушенами.
Организация возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами спортсмена, которые пройдут 24 декабря в городе Волжский.
У Родионова остались жена и семилетняя дочь.