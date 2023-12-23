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Чемпион Европы по боксу Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае

Чемпион Европы по боксу Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае

23 декабря 2023, 15:15
Фото: 1MI
Чемпион Европы по боксу Альберт Родионов погиб в аварии в Краснодарском крае; его похороны состоятся 24 декабря, и организацией похорон займется Федерация бокса России.

Трагический случай произошел в Краснодарском крае. Альберт Родионов, известный боксер и чемпион Европы, погиб в автомобильной аварии.

Сообщение о его гибели появилось в Telegram-канале, где это подтвердила Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, пишет «360tv.ru».

По словам Кириенко, Родионов был победителем первенства Европы и трехкратным победителем российских чемпионатов. Он также занимался ММА-промоушенами.

Организация возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами спортсмена, которые пройдут 24 декабря в городе Волжский.

У Родионова остались жена и семилетняя дочь.

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