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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Дети получили переломы ног при обрушении ледяной горки в Хакасии

Дети получили переломы ног при обрушении ледяной горки в Хакасии

23 декабря 2023, 15:05
Фото: 1MI
В результате обрушения ледяной горки в Хакасии семь детей получили переломы ног, одному ребенку диагностировали компрессионный перелом позвоночника; также пострадал один родитель.

В поселке Усть-Абакан в Хакассии произошел несчастный случай, связанный с обрушением ледяной горки. На центральной площади собралось множество детей, которые пытались забраться на горку.

В какой-то момент конструкция не выдержала нагрузки и рухнула вместе с детьми, которые катались на ватрушках и ледянках, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Пострадали семеро детей, у большинства из них — переломы ног. Один ребенок получил компрессионный перелом позвоночника, что является очень серьезной травмой.

Все пострадавшие дети были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Также стало известно, что один из родителей также получил травму.

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