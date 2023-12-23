Дети получили переломы ног при обрушении ледяной горки в Хакасии

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В поселке Усть-Абакан в Хакассии произошел несчастный случай, связанный с обрушением ледяной горки. На центральной площади собралось множество детей, которые пытались забраться на горку.
В какой-то момент конструкция не выдержала нагрузки и рухнула вместе с детьми, которые катались на ватрушках и ледянках, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Пострадали семеро детей, у большинства из них — переломы ног. Один ребенок получил компрессионный перелом позвоночника, что является очень серьезной травмой.
Все пострадавшие дети были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Также стало известно, что один из родителей также получил травму.