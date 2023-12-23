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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:30

Двое темнокожих мужчин в Лондоне похитили стрит-арт Бэнкси

Двое темнокожих мужчин в Лондоне похитили стрит-арт Бэнкси

23 декабря 2023, 15:28
Фото: 1MI
Видео с моментом кражи было опубликовано в британской газете The Daily Mail.

В Лондоне двое мужчин похитили знак «Стоп», на котором художник Бэнкси добавил рисунок дронов, пишет 360tv.ru.

Кража произошла всего через час после подтверждения авторства работы. Предполагается, что преступники планировали продать ее.

Сам художник не объяснил свой выбор изобразить летящие дроны на дорожном знаке. Однако СМИ трактуют этот рисунок как призыв прекратить израильские удары в Газе.

Бэнкси известен своими антивоенными работами. В 2005 году он создал серию граффити на бетонной стене, разделяющей Западный берег реки Иордан и израильскую территорию.

Продажа работ Бэнкси на аукционах достигает рекордных сумм. Например, его работу «Любовь в мусорном ведре» выставляли за 25 миллионов долларов.

Ранее в украинском Гостомеле пропало стрит-арт произведение Бэнкси, изображавшее домохозяйку в противогазе.

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