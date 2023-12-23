Экс-глава пермского штаба Навального не смог обжаловать иноагентский штраф

Ранее Сергей Ухов добиться исключения из реестра иноагентов через суд, однако это не удалось. По закону люди, признанные иноагентами, должны в каждом публичном сообщении в социальных сетях сообщать о том, что они являются иноагентами. Именно за неисполнение этого требования Ухов получил штраф.