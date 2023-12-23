Экс-глава пермского штаба Навального не смог обжаловать иноагентский штраф

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:14
Пермский краевой суд отказал бывшему главе пермского штаба Навального (признаны экстремистскими и запрещены в РФ) Сергею Ухову в обжаловании штрафа за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Решение опубликовано в картотеке краевого суда.
Штраф был назначен судьей Александровского городского суда еще в октябре — 35 тыс. рублей при максимальном наказании в 50 тыс. рублей. Защитник Ухова Артем Файзулин просил краевой суд отменить прошлое решение и прекратить производство по делу, заявляя о незаконности и необоснованности обжалуемого акта. Однако краевой суд не нашел оснований для отмены решения.
Ранее Сергей Ухов добиться исключения из реестра иноагентов через суд, однако это не удалось. По закону люди, признанные иноагентами, должны в каждом публичном сообщении в социальных сетях сообщать о том, что они являются иноагентами. Именно за неисполнение этого требования Ухов получил штраф.