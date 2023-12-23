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Фигуристы из Пермского края стали третьими на Чемпионате России

23 декабря 2023, 12:37
Фото: скриншот видео Первого канала
sport1tv.ru

Фигуристы Янченко и Чикмарева из Прикамья выиграли бронзу Чемпионата России

Еще одна пара, представлявшая наш регион, стала пятой.

Пермские спортсмены Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали бронзовыми призерами Чемпионата России по фигурному катанию на коньках. Они были самой молодой парой на соревнованиях, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Прикамья. Участники представили судьям и зрителям блестящую произвольную программу.

Еще одна пара из Пермского края, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, заняла пятое место. У спортсмена Центра спортивной подготовки Артема Грицаенко в самом начале выступления с партнершей Елизаветой Осокиной порвалась шнуровка на коньке. Это помешало паре войти в пятерку лучших. Кроме того, первое место занял фигурист из Березников Александр Галлямов вместе с Анастасией Мишиной — пара представляет на соревнованиях Санкт-Петербург.

#Спорт#Видео#Пермь#Фигурное катание#Фигуристы#Чемпионат россии#Центр спортивной подготовки
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