Фигуристы из Пермского края стали третьими на Чемпионате России

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Пермские спортсмены Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали бронзовыми призерами Чемпионата России по фигурному катанию на коньках. Они были самой молодой парой на соревнованиях, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Прикамья. Участники представили судьям и зрителям блестящую произвольную программу.
Еще одна пара из Пермского края, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, заняла пятое место. У спортсмена Центра спортивной подготовки Артема Грицаенко в самом начале выступления с партнершей Елизаветой Осокиной порвалась шнуровка на коньке. Это помешало паре войти в пятерку лучших. Кроме того, первое место занял фигурист из Березников Александр Галлямов вместе с Анастасией Мишиной — пара представляет на соревнованиях Санкт-Петербург.