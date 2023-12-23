Фигуристы из Пермского края стали третьими на Чемпионате России

Еще одна пара из Пермского края, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, заняла пятое место. У спортсмена Центра спортивной подготовки Артема Грицаенко в самом начале выступления с партнершей Елизаветой Осокиной порвалась шнуровка на коньке. Это помешало паре войти в пятерку лучших. Кроме того, первое место занял фигурист из Березников Александр Галлямов вместе с Анастасией Мишиной — пара представляет на соревнованиях Санкт-Петербург.