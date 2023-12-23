Филипп Киркоров привлек к себе внимание после «голой» вечеринки

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Филипп Киркоров, известный певец и участник организованной блогером Настей Ивлеевой «голой» вечеринки, привлек внимание руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. По словам адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы Киркорова, Бородин не заинтересовался другими знаменитостями, присутствующими на мероприятии, включая Ольгу Орлову и Лолиту.
Однако адвокат отметил, что юридически невозможно лишить певца звания народного артиста России. В свою очередь, Виталий Бородин направил жалобу в Министерство культуры с требованием лишить Киркорова всех регалий и звания народного артиста за его участие в «голой» вечеринке, сообщает 360tv.ru.