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Филипп Киркоров привлек к себе внимание после «голой» вечеринки

Филипп Киркоров привлек к себе внимание после «голой» вечеринки

23 декабря 2023, 15:18
Фото: 1MI
Адвокат сомневается в возможности лишить Филиппа Киркорова регалий после его участия в «голой» вечеринке, поскольку Виталий Бородин, глава ФПБК, оказывает повышенное внимание именно ему, игнорируя других звезд шоу-бизнеса.

Филипп Киркоров, известный певец и участник организованной блогером Настей Ивлеевой «голой» вечеринки, привлек внимание руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. По словам адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы Киркорова, Бородин не заинтересовался другими знаменитостями, присутствующими на мероприятии, включая Ольгу Орлову и Лолиту.

Однако адвокат отметил, что юридически невозможно лишить певца звания народного артиста России. В свою очередь, Виталий Бородин направил жалобу в Министерство культуры с требованием лишить Киркорова всех регалий и звания народного артиста за его участие в «голой» вечеринке, сообщает 360tv.ru.

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