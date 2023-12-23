Коммунисты выдвинули своего кандидата на пост президента РФ. Что о нем известно?

Ранее ЛДПР выдвинула в качестве кандидата своего лидера Леонида Слуцкого, нынешний президент РФ Владимир Путин идет как самовыдвиженец. Оппозиционным кандидатом могла стать Екатерина Дунцова, однако ЦИК отказал в регистрации инициативной группы по ее выдвижению. В ЦИК посчитали, что протокол собрания инициативной группы был изготовлен уже после собрания, также были ошибки и опечатки в заявлениях около ста членов группы.