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Коммунисты выдвинули своего кандидата на пост президента РФ. Что о нем известно?

Коммунисты выдвинули своего кандидата на пост президента РФ. Что о нем известно?

23 декабря 2023, 13:47
Фото: duma.gov.ru
Николай Харитонов начал политическую карьеру 33 года назад.
Сюжет
Выборы

Появился еще один кандидат на пост президента России — им стал 75-летний Николай Харитонов. Кандидатуру выдвинули участники съезда КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов описывает Харитонова как человека слова и действия. Его выбрали потому, что он опытный и мудрый, чего нет у молодых кандидатов, пояснил Зюганов.

Для Харитонова это вторая попытка стать президентом. Первая была в 2004 году, когда он набрал 13,69%. Тогда победителем стал Владимир Путин, набравший 71,31%.

Николай Харитонов родился в Новосибирской области, работал агрономом, в 27 лет стал директором совхоза. Политическую карьеру начал в 1990 году — избран народным депутатом РСФСР. Затем Харитонов был во всех восьми созывах Госдумы, он также является главой комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее ЛДПР выдвинула в качестве кандидата своего лидера Леонида Слуцкого, нынешний президент РФ Владимир Путин идет как самовыдвиженец. Оппозиционным кандидатом могла стать Екатерина Дунцова, однако ЦИК отказал в регистрации инициативной группы по ее выдвижению. В ЦИК посчитали, что протокол собрания инициативной группы был изготовлен уже после собрания, также были ошибки и опечатки в заявлениях около ста членов группы.

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#Общество#Выборы#Президент
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