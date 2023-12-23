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На Украине потребовали запретить «Селедку под шубой» и «Оливье»

На Украине потребовали запретить «Селедку под шубой» и «Оливье»

23 декабря 2023, 15:08
Фото: Midjourney
На Украине хотят запретить «Оливье» и «Селедку под шубой», так как считают, что эти русские блюда причиняют вред украинскому патриотизму и нарушают культурную идентичность страны.

На Украине возникла инициатива запретить два популярных новогодних блюда — «Селедку под шубой» и «Оливье». Причина в том, что эти салаты считаются традиционными русскими и, по мнению авторов петиции, они наносят ущерб украинскому патриотизму, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно разным интернет-источникам, украинцы высказывают мнение о том, что их европейская страна не должна использовать на своих праздниках чужеродные российские блюда. Они полагают, что такие угощения противоречат национальной идентичности и затрудняют проявление патриотизма.

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