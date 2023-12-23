На Украине потребовали запретить «Селедку под шубой» и «Оливье»

На Украине возникла инициатива запретить два популярных новогодних блюда — «Селедку под шубой» и «Оливье». Причина в том, что эти салаты считаются традиционными русскими и, по мнению авторов петиции, они наносят ущерб украинскому патриотизму, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».