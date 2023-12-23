properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Партия, от которой на выборы президента шла Собчак, выдвинула нового кандидата

Партия, от которой на выборы президента шла Собчак, выдвинула нового кандидата

23 декабря 2023, 15:03
Президентские выборы в следующем году будут трехдневными.
Сюжет
Выборы

Бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» 60-летний Борис Надеждин выдвинут на президентские выборы от партии «Гражданская инициатива». После выдвижения Надеждин написал заявление о вступлении в партию. В 2018 году на выборы от партии шла журналистка Ксения Собчак.

Депутатом Госдумы Надеждин был избран в 1999 году. В 2003 году пытался вновь стать депутатом, но проиграл. В 2004 году Надеждин вернулся преподавать в МФТИ.

В 2021 году принял еще одну попытку стать депутатом Госдумы, на этот раз от партии «Справедливая Россия», но проиграл. Сопредседатель партии Захар Прилепин говорил, что идеи партии не соответствуют либеральным убеждениям Надеждина.

Читайте также:
Выборы президента России впервые будут проходить три дняДепутаты Чайковского выбрали главу округа на ближайшие пять летКоммунисты выдвинули своего кандидата на пост президента РФ. Что о нем известно?
#Общество#Пермь#Выборы
Подпишитесь
В РЖД объяснили проблемы с безопасностью на станции «Пермь-1» нехваткой денег
Сегодня, 13:12
В Москве заинтересовались смертью 4-месячной девочки после пробы манту в Прикамье
Сегодня, 14:52
Фотофакт. При установке ледового городка в Перми сломали купол главной новогодней ели
Сегодня, 09:25
Коммунисты выдвинули своего кандидата на пост президента РФ. Что о нем известно?
Сегодня, 13:47
За сутки жители Пермского края перевели мошенникам 600 тысяч рублей. Как защититься?
Сегодня, 06:44