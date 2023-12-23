Партия, от которой на выборы президента шла Собчак, выдвинула нового кандидата

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» 60-летний Борис Надеждин выдвинут на президентские выборы от партии «Гражданская инициатива». После выдвижения Надеждин написал заявление о вступлении в партию. В 2018 году на выборы от партии шла журналистка Ксения Собчак.
Депутатом Госдумы Надеждин был избран в 1999 году. В 2003 году пытался вновь стать депутатом, но проиграл. В 2004 году Надеждин вернулся преподавать в МФТИ.
В 2021 году принял еще одну попытку стать депутатом Госдумы, на этот раз от партии «Справедливая Россия», но проиграл. Сопредседатель партии Захар Прилепин говорил, что идеи партии не соответствуют либеральным убеждениям Надеждина.