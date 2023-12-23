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Пермский Роспотребнадзор подал в суд на УК из-за слишком шумного лифта

Пермский Роспотребнадзор подал в суд на УК из-за слишком шумного лифта

23 декабря 2023, 16:29
Фото: ideogram.ai
Иск будет рассмотреть в начале февраля следующего года.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подало в суд на управляющую компанию. В пресс-службе Орджоникидзевского районного суда уточняют, что причиной иска стал слишком шумный лифт.

Роспотребнадзор требует прекратить нарушать требования санитарного законодательства. И уточняет, что УК обязана обеспечить нормативный уровень звука от работы лифта в многоэтажке.

Судя по картотеке суда, ответчиком по иску выступает ООО «Единая управляющая компания Орджоникидзевского района». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2022 году. На сайте МинЖКХ сказано, что УК управляет 45 домами в Перми.

Третьим лицом по делу выступает физическое лицо, которое, вероятно, подало жалобу в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили уровень шума и защитили права жильцов.

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#Коммунальный рай#Пермь#Роспотребнадзор
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