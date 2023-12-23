Пермский Роспотребнадзор подал в суд на УК из-за слишком шумного лифта

Судя по картотеке суда, ответчиком по иску выступает ООО «Единая управляющая компания Орджоникидзевского района». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2022 году. На сайте МинЖКХ сказано, что УК управляет 45 домами в Перми.