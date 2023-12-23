Пермский Роспотребнадзор подал в суд на УК из-за слишком шумного лифта

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подало в суд на управляющую компанию. В пресс-службе Орджоникидзевского районного суда уточняют, что причиной иска стал слишком шумный лифт.
Роспотребнадзор требует прекратить нарушать требования санитарного законодательства. И уточняет, что УК обязана обеспечить нормативный уровень звука от работы лифта в многоэтажке.
Судя по картотеке суда, ответчиком по иску выступает ООО «Единая управляющая компания Орджоникидзевского района». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2022 году. На сайте МинЖКХ сказано, что УК управляет 45 домами в Перми.
Третьим лицом по делу выступает физическое лицо, которое, вероятно, подало жалобу в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили уровень шума и защитили права жильцов.