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Власти рассказали о прощании с 31-летним погибшим на СВО клириком из Прикамья

Погибшего на СВО священнослужителя похоронят на территории храма в Прикамье

23 декабря 2023, 05:22
Фото: пресс-служба администрации Верещагинского округа; 1Mi

Власти рассказали о прощании с 31-летним погибшим на СВО клириком из Прикамья

Мужчина пошел на СВО добровольцем.

Погибшего военнослужащего из Верещагинского городского округа похоронят в деревне Говырино Нытвенского округа, на территории храма Александра Невского. Церемония прощания с 31-летним Александром Березовским состоится 23–24 декабря до 14:00, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Известно, что Александр Березовский родился 13 июля 1992 года и окончил Пермскую духовную семинарию. Он был клириком храма Казанской иконы Божией Матери в Гремячинске. Мужчина пошел на СВО добровольцем, где служил санитаром приемного отделения медицинской роты в звании рядового. Это первое сообщение властей Пермского края о погибшем в зоне боевых действий священнослужителе, раньше такой информации не публиковалось.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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