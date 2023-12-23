Погибшего на СВО священнослужителя похоронят на территории храма в Прикамье

Известно, что Александр Березовский родился 13 июля 1992 года и окончил Пермскую духовную семинарию. Он был клириком храма Казанской иконы Божией Матери в Гремячинске. Мужчина пошел на СВО добровольцем, где служил санитаром приемного отделения медицинской роты в звании рядового. Это первое сообщение властей Пермского края о погибшем в зоне боевых действий священнослужителе, раньше такой информации не публиковалось.