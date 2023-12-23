После взрыва газа в Прикамье в тяжелом состоянии находятся четверо детей

Состояние пострадавших при взрыве газа и дальнейшем пожаре в деревне Растягаево Пермского муниципального округа за неделю не изменилось. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе Минздрава Прикамья, по данным на пятницу, 22 декабря, вся семья из семи человек продолжает лечение в условиях стационара. Три пациента — 29-летний мужчина, 25-летняя женщина и ребенок находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные четыре ребенка — в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.