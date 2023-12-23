properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Четверо детей, пострадавших от взрыва газа в Прикамье, в тяжелом состоянии

После взрыва газа в Прикамье в тяжелом состоянии находятся четверо детей

23 декабря 2023, 07:37
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Четверо детей, пострадавших от взрыва газа в Прикамье, в тяжелом состоянии

Случившимся на прошлой неделе ЧП заинтересовались в федеральном СК.
Сюжет
Дети

Состояние пострадавших при взрыве газа и дальнейшем пожаре в деревне Растягаево Пермского муниципального округа за неделю не изменилось. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе Минздрава Прикамья, по данным на пятницу, 22 декабря, вся семья из семи человек продолжает лечение в условиях стационара. Три пациента — 29-летний мужчина, 25-летняя женщина и ребенок находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные четыре ребенка — в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.

ЧП в деревне Растягаево произошло на прошлой неделе, утром 14 декабря, в строящемся частном доме. В итоге пострадала семья с пятью детьми в возрасте от девяти месяцев до шести лет. По предварительным данным, мужчина установил в доме газовый баллон, произошла утечка газа и его воспламенение. Было возбуждено уголовное дело, а глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании происшествия.

Читайте также:
В одной из деревень Пермского округа в частном доме взорвался газ. Пострадала семьяЧто делать, если вы почувствовали запах газа? Отвечают в Минтербезе ПрикамьяЗавершено расследование уголовного дела о сожжении девочки в Октябрьском
#Происшествия#Пермь#Дети#Минздрав#Взрыв газа#Взрыв бытового газа
Подпишитесь
Стало известно, можно ли увидеть северное сияние в Прикамье в новогодние праздники
Сегодня, 04:54
Взлет цен на бензин и переезд Китайского рынка. Главные новости недели в Прикамье
Вчера, 11:26
Погибшего на СВО священнослужителя похоронят на территории храма в Прикамье
Сегодня, 05:22
Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава восемнадцатая: уха без петуха
Вчера, 12:22
Вынесен приговор экс-финдиректору «Соликамского магниевого завода»
Вчера, 15:15
Яйцо дракона и посикунчики. Новый выпуск шоу «100 мест, где поесть» сняли в Перми
Сегодня, 04:02