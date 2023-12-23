Предприятие в Кудымкаре оштрафовали на 30 тысяч рублей за тараканов и просрок

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Россельхознадзор нашел нарушения во время внеплановой выездной проверки на предприятие АО «Молоко», находящееся в Кудымкаре. Мероприятия провели в ноябре–декабре текущего года.
Выяснилось, что в цехах по производству творога (творог готовится в трех открытых ваннах), фасовки йогуртов и творожной массы поселились рыжие тараканы. Насекомые обитают в трещинах и технологических отверстиях стен. Кроме того, специалисты обнаружили следы ржавчины, с которых осыпается краска, на сепараторах высокожирных сливок, аппарате по фасовке масла и ножках производственных столов. В помещении цеха приготовления и фасовки сметаны отпала облицовочная плитка на одной из стен, что не позволяет мыть и дезинфицировать ее.
Кроме того, нарушения найдены при учете контроля качества входящего сырья — сухого молока и желатина. По информации системы «Меркурий», с начала года в АО «Молоко» поступило восемь партий сухого обезжиренного молока весом 1 250 кг и шесть партий весом 525 кг пищевого желатина. Однако в журнале проверки качества сделано лишь четыре записи по контролю за качеством сухого молока и нет записей по пищевому желатину. Это противоречит установленной на предприятии программе производственного контроля. Уполномоченные лица АО «Молоко» также использовали производственный брак с истекшим сроком годности и без маркировки при изготовлении топленого масла.
Проверяющие сделали вывод, что на производстве нарушены требования федерального законодательства о ветеринарии и ветеринарных правилах, о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также технических регламентов. По завершении проверки АО «Молоко» устранило большинство выявленных нарушений. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, 19 декабря предприятие привлечено к административной ответственности ч.1 ст. 10.8, ч. 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей.