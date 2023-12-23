Предприятие в Кудымкаре оштрафовали на 30 тысяч рублей за тараканов и просрок

Кроме того, нарушения найдены при учете контроля качества входящего сырья — сухого молока и желатина. По информации системы «Меркурий», с начала года в АО «Молоко» поступило восемь партий сухого обезжиренного молока весом 1 250 кг и шесть партий весом 525 кг пищевого желатина. Однако в журнале проверки качества сделано лишь четыре записи по контролю за качеством сухого молока и нет записей по пищевому желатину. Это противоречит установленной на предприятии программе производственного контроля. Уполномоченные лица АО «Молоко» также использовали производственный брак с истекшим сроком годности и без маркировки при изготовлении топленого масла.