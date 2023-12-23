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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В Перми повредили купол главной новогодней ели при установке ледового городка

При установке ледового городка в Перми сломали купол главной новогодней ели

23 декабря 2023, 09:25
Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми повредили купол главной новогодней ели при установке ледового городка

Восстановить конструкцию обещают в ближайшие дни.

В центре Перми, на эспланаде повредили световой купол главной городской ели. Во время строительства ледового городка водитель спецтехники сломал укрепление конструкции. В пресс-службе администрации города сообщили, что мужчина нарушил инструкции по работе на площадке, из-за чего и случился инцидент.

Так выглядит новогодняя ель с куполом в вечернее время.Так выглядит новогодняя ель с куполом в вечернее время.
Так выглядит новогодняя ель с куполом в вечернее время.
Фото: properm.ru

Чиновники обещают восстановить купол в ближайшие дни. В отношении сотрудника подрядной организации проведут проверку. Власти уверяют, что происшествие не повлияет на дату открытия ледового городка — ранее озвучивалось, что он начнет работу 30 декабря.

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#Общество#Пермь#Администрация Перми#Хэппи нью еар#Новый год#Новогодняя елка
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