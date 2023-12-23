При установке ледового городка в Перми сломали купол главной новогодней ели

В центре Перми, на эспланаде повредили световой купол главной городской ели. Во время строительства ледового городка водитель спецтехники сломал укрепление конструкции. В пресс-службе администрации города сообщили, что мужчина нарушил инструкции по работе на площадке, из-за чего и случился инцидент.