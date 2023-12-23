При установке ледового городка в Перми сломали купол главной новогодней ели

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В центре Перми, на эспланаде повредили световой купол главной городской ели. Во время строительства ледового городка водитель спецтехники сломал укрепление конструкции. В пресс-службе администрации города сообщили, что мужчина нарушил инструкции по работе на площадке, из-за чего и случился инцидент.
Чиновники обещают восстановить купол в ближайшие дни. В отношении сотрудника подрядной организации проведут проверку. Власти уверяют, что происшествие не повлияет на дату открытия ледового городка — ранее озвучивалось, что он начнет работу 30 декабря.