Рейтинг букмекеров на сайте ВсеПроСпорт обновится

Далеко не каждый букмекер сейчас работает над этим. Поэтому, в обществе есть негатив по отношению к индустрии ставок на спорт. Чтобы изменить ситуацию, нужно работать над созданием прозрачных и понятных условий для игры. Эксперты считают, что создание механизма, благодаря которому в несколько действий игрок может само ограничить себе доступ к букмекерской конторе или же ввести ограничения по транзакциям, поможет возникновению доверия между участниками сделок. Что, в свою очередь, улучшить позицию букмекера в рейтинге, потому что наличие подобной защиты будет учитываться при начислении баллов.