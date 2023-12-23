Рейтинг букмекеров на сайте ВсеПроСпорт обновится

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Уже сейчас происходит переоценка всех легальных букмекерских контор, рейтинга букмекеров. Но даже при сохранении основных факторов, влияющих на их положение в опубликованной на сайте таблице, их позиции могут серьезно изменится. Общественная значимость новых критериев будет влиять на конечную оценку их деятельности. Большинство беттеров слабо заинтересованы в защите игроков от рисков при ставках на спорт. А это, по мнением редакции, является признаком слабой социальной ответственности.
Далеко не каждый букмекер сейчас работает над этим. Поэтому, в обществе есть негатив по отношению к индустрии ставок на спорт. Чтобы изменить ситуацию, нужно работать над созданием прозрачных и понятных условий для игры. Эксперты считают, что создание механизма, благодаря которому в несколько действий игрок может само ограничить себе доступ к букмекерской конторе или же ввести ограничения по транзакциям, поможет возникновению доверия между участниками сделок. Что, в свою очередь, улучшить позицию букмекера в рейтинге, потому что наличие подобной защиты будет учитываться при начислении баллов.
На сегодняшний день все букмекеры в РФ, которые легально предоставляют свои услуги должны выплачивать в поддержку российского спорта ежеквартально 1,5% от доходов. С 1 января 2024 года сумма отчислений увеличится до 2%, ожидается, что это позволит собрать около 20 млрд. рублей. Так же букмекеры могут выбирать ту спортивную организацию или турнир, которую они хотят спонсировать. Величина отчислений будет влиять на место в рейтинге. Чем больше отчислений, тем больше будет начислено баллов экспертами.
Нововведения позволят редакции ВсеПроСпорт более объективно показать ситуацию на рынке букмекеров в России. В топ рейтинга войдут компании, которые заинтересованы в успешном развитии отрасли.