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Рейтинг букмекеров на сайте ВсеПроСпорт обновится

Рейтинг букмекеров на сайте ВсеПроСпорт обновится

23 декабря 2023, 13:40
Фото: 1MI
Реклама. ООО «Всепроспорт» . erid: LjN8K2Lok
Vseprosport планирует запустить два новых критерия оценки — это социальная ответственность и поддержка российского спорта. Специалисты сайта, составляющие рейтинг, ожидают его значительного обновления.

Уже сейчас происходит переоценка всех легальных букмекерских контор, рейтинга букмекеров. Но даже при сохранении основных факторов, влияющих на их положение в опубликованной на сайте таблице, их позиции могут серьезно изменится. Общественная значимость новых критериев будет влиять на конечную оценку их деятельности. Большинство беттеров слабо заинтересованы в защите игроков от рисков при ставках на спорт. А это, по мнением редакции, является признаком слабой социальной ответственности.

Далеко не каждый букмекер сейчас работает над этим. Поэтому, в обществе есть негатив по отношению к индустрии ставок на спорт. Чтобы изменить ситуацию, нужно работать над созданием прозрачных и понятных условий для игры. Эксперты считают, что создание механизма, благодаря которому в несколько действий игрок может само ограничить себе доступ к букмекерской конторе или же ввести ограничения по транзакциям, поможет возникновению доверия между участниками сделок. Что, в свою очередь, улучшить позицию букмекера в рейтинге, потому что наличие подобной защиты будет учитываться при начислении баллов.

На сегодняшний день все букмекеры в РФ, которые легально предоставляют свои услуги должны выплачивать в поддержку российского спорта ежеквартально 1,5% от доходов. С 1 января 2024 года сумма отчислений увеличится до 2%, ожидается, что это позволит собрать около 20 млрд. рублей. Так же букмекеры могут выбирать ту спортивную организацию или турнир, которую они хотят спонсировать. Величина отчислений будет влиять на место в рейтинге. Чем больше отчислений, тем больше будет начислено баллов экспертами.

Нововведения позволят редакции ВсеПроСпорт более объективно показать ситуацию на рынке букмекеров в России. В топ рейтинга войдут компании, которые заинтересованы в успешном развитии отрасли.

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