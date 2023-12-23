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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:56

Появится ли северное сияние в Пермском крае в новогодние каникулы 2024

Стало известно, можно ли увидеть северное сияние в Прикамье в новогодние праздники

23 декабря 2023, 04:54
Фото: fusionbrain.ai

Появится ли северное сияние в Пермском крае в новогодние каникулы 2024

Многое зависит не только от ясной погоды, но и от индекса магнитной активности.

Северное сияние в Пермском крае наступившей зимой и при условии безоблачной погоды можно было увидеть трижды — 1, 18 и 22 декабря. Вчера, 22 декабря, его не было заметно, отмечают наблюдатели. Однако в ближайшие две недели вероятность появления астрономического явления мала, сообщил корреспонденту Properm.ru руководитель пермского астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук.

По словам Сергея, маловероятно, что в новогодние выходные можно будет посмотреть на полярное сияние в Прикамье. В наших широтах нужно ждать, когда величина индекса магнитной активности (кр-индекса) составит не менее 5. По современному прогнозу кр-индекс ожидается на уровне 3. Но северное сияние может возникнуть, если произойдет сильная вспышка на солнце.

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