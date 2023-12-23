Старшеклассники Нижнего Тагила устроили драку из-за девушки

На следующий день разбирательство продолжилось в раздевалке, где ученик 9 класса получил поддержку своих товарищей по классу. Это привело к новой драке, в результате которой несколько учащихся были доставлены в больницу. Сейчас полиция проводит проверку данного инцидента.