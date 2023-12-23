Старшеклассники Нижнего Тагила устроили драку из-за девушки

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Все началось с оскорбления девушки. После того, как выпускник произнес нецензурные выражения в адрес девятиклассниц, они решили пожаловаться на него своему однокласснику. Он решил защитить девушек и выяснить отношения с обидчиком. В результате разговора возникла драка, пишет 360tv.ru.
На следующий день разбирательство продолжилось в раздевалке, где ученик 9 класса получил поддержку своих товарищей по классу. Это привело к новой драке, в результате которой несколько учащихся были доставлены в больницу. Сейчас полиция проводит проверку данного инцидента.