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Published Сегодня, 15:34

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Updated Сегодня, 15:36

Старшеклассники Нижнего Тагила устроили драку из-за девушки

Старшеклассники Нижнего Тагила устроили драку из-за девушки

23 декабря 2023, 15:34
Фото: Midjourney
В результате конфликта, который произошел в одной из школ Нижнего Тагила, несколько учащихся были доставлены в больницу.

Все началось с оскорбления девушки. После того, как выпускник произнес нецензурные выражения в адрес девятиклассниц, они решили пожаловаться на него своему однокласснику. Он решил защитить девушек и выяснить отношения с обидчиком. В результате разговора возникла драка, пишет 360tv.ru.

На следующий день разбирательство продолжилось в раздевалке, где ученик 9 класса получил поддержку своих товарищей по классу. Это привело к новой драке, в результате которой несколько учащихся были доставлены в больницу. Сейчас полиция проводит проверку данного инцидента.

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