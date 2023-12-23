Трассы закрыли на курортах Сочи из-за шторма

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
На горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» в Сочи временно закрыли все трассы и большинство канатных дорог из-за шторма, который обрушился на город. Такую информацию сообщил 360tv.ru.
В данный момент единственная работающая канатная дорога на курорте «Роза Хутор» — «Олимпия», но она функционирует только для разгрузки. Чтобы снизить нагрузку на трос, количество кабинок на этой дороге было уменьшено. В очереди к кабинкам видно сотни отдыхающих, как можно увидеть по фото, опубликованным в группе «Горный курорт Роза Хутор» в социальной сети «ВКонтакте».
Аналогичная ситуация и на горнолыжном курорте «Красная Поляна». Здесь также закрыты все трассы, подъемники и канатные дороги. Единственные рабочие зоны — это развлекательные площадки на ферме северных оленей.
23 декабря власти Сочи временно закрыли зимние пляжи из-за неблагоприятной погоды. Мэр города Алексей Копайгородский сообщил в Telegram-канале, что начались дожди и возможно выпадение снега.
Из-за интенсивных осадков и сильного бокового ветра 19 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы Сочи. В Росавиации уточнили, что работа аэропорта Сочи происходит в соответствии с текущей погодой.