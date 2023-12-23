Трассы закрыли на курортах Сочи из-за шторма

В данный момент единственная работающая канатная дорога на курорте «Роза Хутор» — «Олимпия», но она функционирует только для разгрузки. Чтобы снизить нагрузку на трос, количество кабинок на этой дороге было уменьшено. В очереди к кабинкам видно сотни отдыхающих, как можно увидеть по фото, опубликованным в группе «Горный курорт Роза Хутор» в социальной сети «ВКонтакте».