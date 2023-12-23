В ДТП в Пермском крае пострадали водитель и пассажиры легковушки

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили изданию 59.ru, что авария случилась в 17:04. Из Чернушки в Осу ехал КамАЗ с полуприцепом под управлением 47-летнего водителя. Во время торможения мужчина допустил занос прицепа на полосу встречного движения. Здесь ехал автомобиль Lada Granta, за рулем которого был 35-летний мужчина.