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Published Сегодня, 12:31

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Updated Сегодня, 12:33

В Госдуме рассказали об изменениях в едином пособии и маткапитале с 2024 года

В Госдуме рассказали об изменениях в едином пособии и маткапитале с 2024 года

23 декабря 2023, 12:31
Фото: Midjourney
Традиционная индексация маткапитала планируется с февраля.

С начала 2024 года будет проиндексирован материнский капитан, увеличатся пособия по беременности и родам. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, изменения касаются и процедуры оформления некоторых выплат для россиян, пишет news.ru

По словам депутата, уже с декабря 2023 года введено минимальное значение дохода для самозанятых родителей. Теперь в том случае, если родитель регистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный налог, расчетный период учитывается в течение 12 месяцев. Единое пособие будет назначено при том условии, если доход составляет не менее двух МРОТ за 12 месяцев.

Маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2024 года. При рождении первенца он составит 631 тыс. рублей, при рождении второго ребенка — 834 тыс. рублей. В Минтруда РФ считают, что маткапитал в следующем году получат около 1 млн семей.

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#Общество#Касается каждого#Пособия#Льготы
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