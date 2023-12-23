В Госдуме рассказали об изменениях в едином пособии и маткапитале с 2024 года

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
С начала 2024 года будет проиндексирован материнский капитан, увеличатся пособия по беременности и родам. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, изменения касаются и процедуры оформления некоторых выплат для россиян, пишет news.ru
По словам депутата, уже с декабря 2023 года введено минимальное значение дохода для самозанятых родителей. Теперь в том случае, если родитель регистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный налог, расчетный период учитывается в течение 12 месяцев. Единое пособие будет назначено при том условии, если доход составляет не менее двух МРОТ за 12 месяцев.
Маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2024 года. При рождении первенца он составит 631 тыс. рублей, при рождении второго ребенка — 834 тыс. рублей. В Минтруда РФ считают, что маткапитал в следующем году получат около 1 млн семей.