В Госдуме рассказали об изменениях в едином пособии и маткапитале с 2024 года

По словам депутата, уже с декабря 2023 года введено минимальное значение дохода для самозанятых родителей. Теперь в том случае, если родитель регистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный налог, расчетный период учитывается в течение 12 месяцев. Единое пособие будет назначено при том условии, если доход составляет не менее двух МРОТ за 12 месяцев.