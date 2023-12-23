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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

В воскресенье 24 декабря в Прикамье ожидаются гололедица на дорогах

В МЧС Прикамья предупреждают о гололедице на дорогах и отложениях изморози

23 декабря 2023, 08:42
Фото: properm.ru

В воскресенье 24 декабря в Прикамье ожидаются гололедица на дорогах

Особенно осторожными следует быть на дорогах.

В Пермском крае завтра, 24 декабря, местами ожидаются гололедно-изморозевые отложения, а на дорогах образуется гололедица. В региональном МЧС просят водителей следовать скоростному режиму, не совершать резкие маневры и торможения, а также соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и ходьбе.

Спасатели напоминают жителям региона, что нужно быть внимательными и осторожными. О происшествиях сообщайте по номерам телефона служб экстренного реагирования: 01, 101, 112.

#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Гололед#Голосование
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