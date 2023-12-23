В МЧС Прикамья предупреждают о гололедице на дорогах и отложениях изморози

В Пермском крае завтра, 24 декабря, местами ожидаются гололедно-изморозевые отложения, а на дорогах образуется гололедица. В региональном МЧС просят водителей следовать скоростному режиму, не совершать резкие маневры и торможения, а также соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и ходьбе.