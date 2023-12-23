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В Москве заинтересовались смертью 4-месячной девочки после пробы манту в Прикамье

В Москве заинтересовались смертью 4-месячной девочки после пробы манту в Прикамье

23 декабря 2023, 14:52
Фото: ideogram.ai
Причина смерти девочки пока неизвестна.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти четырехмесячной девочки в кудымкарской больнице. О ситуации написало местное издание Parmanews. По словам 18-летней матери, девочка родилась недоношенной, у нее была двусторонняя пневмония легких. Но ребенка удалось выходить.

11 декабря девочке провели пробу манту в местной больнице. До вечера с ней все было хорошо, но вечером мать заметила температуру 38,5. Лекарствами ее удалось сбить, но на следующее утро ребенку стало хуже. Приехали медики, сбили температуру и сказали, что, возможно, у девочки такая реакция на манту из-за недоношенности.

12 декабря мать с ребенком пришли на прием к врачу, она отправила девочку лечиться в стационар инфекционного отделения, но другой специалист заявил, что этого не нужно. 13 декабря после очередного приема девочку все-таки было решено положить в больницу. Однако в тот день у ребенка взяли только тест на коронавирус — он был отрицательным. Температура периодически поднималась.

Ночью мать проснулась, услышав, что дочь задыхается, позвала врачей. Чуть позже мать вернулась в палату, чтобы забрать вещи. Через минуту она увидела, как медсестра бежит с ее дочкой на руках и кричит: «Реанимация!». Врачи не смогли спасти девочку.

В краевом Минздраве отметили, что держат ситуацию на особом контроле.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Бастрыкин#Ск#Кудымкар#Александр Бастрыкин
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