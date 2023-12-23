В Москве заинтересовались смертью 4-месячной девочки после пробы манту в Прикамье

12 декабря мать с ребенком пришли на прием к врачу, она отправила девочку лечиться в стационар инфекционного отделения, но другой специалист заявил, что этого не нужно. 13 декабря после очередного приема девочку все-таки было решено положить в больницу. Однако в тот день у ребенка взяли только тест на коронавирус — он был отрицательным. Температура периодически поднималась.