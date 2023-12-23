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В РЖД объяснили проблемы с безопасностью на станции «Пермь-1» нехваткой денег

В РЖД объяснили проблемы с безопасностью на станции «Пермь-1» нехваткой денег

23 декабря 2023, 13:12
Фото: properm.ru
Нарушения безопасности на станции выявила прокуратура и требовала их устранить, но этого сделано не было. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд.
Сюжет
Ржд

ОАО «РЖД» не смогло обжаловать решение Дзержинского районного суда, который признал бездействие компании незаконным, а также обязал обеспечить надлежащую охрану станции «Пермь-1». Пермский краевой суд оставил решение районного суда в силе, следует из картотеки суда.

Прокуратура требовала устранить нарушения безопасности на станции, на что в РЖД заявили, что финансирование компании для защиты объектов транспортной инфраструктуры сокращено из-за экономической ситуации, а также снижения объемов грузовых и пассажирских перевозок в 2022 году.

Надзорное ведомство не устраивало, что компания не сформировала подразделение для защиты объекта транспортной инфраструктуры — станции «Пермь-1». Сотрудники такого подразделения должны быть готовы круглосуточно реагировать в случае совершения незаконных действий на объекте.

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#Пермь#Ржд#Транспорт
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