В РЖД объяснили проблемы с безопасностью на станции «Пермь-1» нехваткой денег

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
ОАО «РЖД» не смогло обжаловать решение Дзержинского районного суда, который признал бездействие компании незаконным, а также обязал обеспечить надлежащую охрану станции «Пермь-1». Пермский краевой суд оставил решение районного суда в силе, следует из картотеки суда.
Прокуратура требовала устранить нарушения безопасности на станции, на что в РЖД заявили, что финансирование компании для защиты объектов транспортной инфраструктуры сокращено из-за экономической ситуации, а также снижения объемов грузовых и пассажирских перевозок в 2022 году.
Надзорное ведомство не устраивало, что компания не сформировала подразделение для защиты объекта транспортной инфраструктуры — станции «Пермь-1». Сотрудники такого подразделения должны быть готовы круглосуточно реагировать в случае совершения незаконных действий на объекте.