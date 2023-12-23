В РЖД объяснили проблемы с безопасностью на станции «Пермь-1» нехваткой денег

Прокуратура требовала устранить нарушения безопасности на станции, на что в РЖД заявили, что финансирование компании для защиты объектов транспортной инфраструктуры сокращено из-за экономической ситуации, а также снижения объемов грузовых и пассажирских перевозок в 2022 году.