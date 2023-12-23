ВГТРК показал кабинет Путина с праздничной елью

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В интернете появилось видео с новогодней елкой из кабинета Владимира Путина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Журналист Павел Зарубин из ВГТРК опубликовал в своем профиле в социальной сети видео, на котором можно увидеть кабинет президента Российской Федерации, украшенный праздничной новогодней елкой.
Зарубин отметил, что каждый год оформление елки в кабинете главы государства меняется. На этот раз на ветвях новогоднего дерева расположены фигурки героев русских народных сказок, а также деревянные ложки и шары.
«Все элементы идеально сочетаются друг с другом», — поделился впечатлением журналист.
Ранее сообщалось, что на Соборной площади в Кремле была установлена главная новогодняя ель страны. В этот раз елку высотой 25 метров выбрали в городе Щелково, который находится неподалеку от Москвы.