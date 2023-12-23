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ВГТРК показал кабинет Путина с праздничной елью

ВГТРК показал кабинет Путина с праздничной елью

23 декабря 2023, 14:59
Фото: 1MI
В кабинете Путина установлена новогодняя ель с фигурками героев русских народных сказок, деревянными ложками и шарами.

В интернете появилось видео с новогодней елкой из кабинета Владимира Путина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Журналист Павел Зарубин из ВГТРК опубликовал в своем профиле в социальной сети видео, на котором можно увидеть кабинет президента Российской Федерации, украшенный праздничной новогодней елкой.

Зарубин отметил, что каждый год оформление елки в кабинете главы государства меняется. На этот раз на ветвях новогоднего дерева расположены фигурки героев русских народных сказок, а также деревянные ложки и шары.

«Все элементы идеально сочетаются друг с другом», — поделился впечатлением журналист.

Ранее сообщалось, что на Соборной площади в Кремле была установлена главная новогодняя ель страны. В этот раз елку высотой 25 метров выбрали в городе Щелково, который находится неподалеку от Москвы.

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