5 миллионов за 4 дня работы. Власти Перми хотят найти дизайн-проект для визит-центра

За эти деньги победитель аукциона должен придумать, как создать экспозиционный комплекс, который должен выполнять цели просвещения посетителей визит-центра. Посетители после визита учреждения должны получить представление об уникальности природного и исторического наследия региона, о традиционной культуре, о заповедной системе РФ, о туристической ценности, достопримечательностях, философии и принципах экотуризма в регионе.