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Modified Сегодня, 15:46

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5 миллионов за 4 дня работы. Власти Перми хотят найти дизайн-проект для визит-центра

5 миллионов за 4 дня работы. Власти Перми хотят найти дизайн-проект для визит-центра

23 декабря 2023, 15:42
Фото: пресс-служба мэрии Перми
В ходе аукциона стоимость работ может снизиться.

Дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края объявила аукцион на поиск подрядчика, который разработает дизайн проект по наполнению визит-центра ООПТ в Черняевском лесу. Начальная (максимальная) стоимость работ — 4,9 млн рублей.

За эти деньги победитель аукциона должен придумать, как создать экспозиционный комплекс, который должен выполнять цели просвещения посетителей визит-центра. Посетители после визита учреждения должны получить представление об уникальности природного и исторического наследия региона, о традиционной культуре, о заповедной системе РФ, о туристической ценности, достопримечательностях, философии и принципах экотуризма в регионе.

Целевая аудитория экспозиционного зала — семьи, учащиеся разных возрастных категорий, молодежь и туристы, следует из технического задания.

Дизайн проект должен быть разработан для шести помещений:

  • холл;
  • экспозиционное пространство;
  • мастер класс для младших групп;
  • мастер класс для старших групп;
  • кинозал;
  • конференц-зал и переговорная.

Примечательно, что в техническом задании сказано, что срок выполнения работ должен составить четыре дня с момента подписания контракта.

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#Недвижимость#Пермь#Черняевский лес#Проекты
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