5 миллионов за 4 дня работы. Власти Перми хотят найти дизайн-проект для визит-центра

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края объявила аукцион на поиск подрядчика, который разработает дизайн проект по наполнению визит-центра ООПТ в Черняевском лесу. Начальная (максимальная) стоимость работ — 4,9 млн рублей.
За эти деньги победитель аукциона должен придумать, как создать экспозиционный комплекс, который должен выполнять цели просвещения посетителей визит-центра. Посетители после визита учреждения должны получить представление об уникальности природного и исторического наследия региона, о традиционной культуре, о заповедной системе РФ, о туристической ценности, достопримечательностях, философии и принципах экотуризма в регионе.
Целевая аудитория экспозиционного зала — семьи, учащиеся разных возрастных категорий, молодежь и туристы, следует из технического задания.
Дизайн проект должен быть разработан для шести помещений:
Примечательно, что в техническом задании сказано, что срок выполнения работ должен составить четыре дня с момента подписания контракта.