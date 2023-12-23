Явлинский не будет участвовать в выборах президента России

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Григорий Явлинский, основатель политической партии «Яблоко», не будет участвовать в выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба партии, пишет 360tv.ru. Они не уточнили количество собранных подписей в его поддержку, однако ожидается, что их число превышает 1,3 миллиона.
Сбор подписей продолжается, и все они поступают от граждан, которые хотят поддержать Явлинского. Ранее он заявлял, что намерен участвовать в выборах, если ему удастся собрать 10 миллионов подписей.
Одной из причин отказа Явлинского от участия в выборах стала карикатура, на которой его изобразили как «электоральный реквизит» Путина. Он напомнил своим критикам, что еще не выдвигал свою кандидатуру и пока еще не является участником президентской гонки.