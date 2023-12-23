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Явлинский не будет участвовать в выборах президента России

Явлинский не будет участвовать в выборах президента России

23 декабря 2023, 15:25
Фото: 1MI
Григорий Явлинский отказался от участия в выборах президента России, не собрав достаточное количество подписей; представитель его партии сообщил, что он вероятно не будет участвовать, а сбор подписей продолжается.

Григорий Явлинский, основатель политической партии «Яблоко», не будет участвовать в выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба партии, пишет 360tv.ru. Они не уточнили количество собранных подписей в его поддержку, однако ожидается, что их число превышает 1,3 миллиона.

Сбор подписей продолжается, и все они поступают от граждан, которые хотят поддержать Явлинского. Ранее он заявлял, что намерен участвовать в выборах, если ему удастся собрать 10 миллионов подписей.

Одной из причин отказа Явлинского от участия в выборах стала карикатура, на которой его изобразили как «электоральный реквизит» Путина. Он напомнил своим критикам, что еще не выдвигал свою кандидатуру и пока еще не является участником президентской гонки.

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