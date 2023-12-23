Яйцо дракона и посикунчики. Новый выпуск шоу «100 мест, где поесть» сняли в Перми

Сам ресторатор говорит, что бывал в Перми четыре года назад с телешоу «ПроСТО кухня». Город напомнил ему местами Санкт-Петербург, а местами — Москву. «Открылось много креативных заведений, особенно понравились пекарни. А ведь сладкое здесь просто необходимо — гормон радости в относительно суровом климате. В итоге мы и оригинальную пермскую кухню попробовали, и уникальные продукты оценили. Например, папоротник оказался интересным», — поделился эмоциями Александр.