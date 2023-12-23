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Published Сегодня, 04:02

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Updated Сегодня, 05:36

На телеканале СТС покажут выпуск шоу «100 мест, где поесть», снятый в Перми

Яйцо дракона и посикунчики. Новый выпуск шоу «100 мест, где поесть» сняли в Перми

23 декабря 2023, 04:02
Фото: пресс-служба телеканала СТС

На телеканале СТС покажут выпуск шоу «100 мест, где поесть», снятый в Перми

В ходе телепередачи ресторатор оценил пермскую кухню и посетил небанальные достопримечательности.

Сегодня, 23 декабря, в 10:00, в эфир телеканала СТС выйдет выпуск тревел-шоу «100 мест, где поесть», который снимался в Перми. Ведущий программы, ресторатор Александр Белькович посетил пермские заведения и оценил местную кухню.

Шеф-повар продолжает поиск атмосферных ресторанов, мест для ночлега и оригинальных достопримечательностей. В Перми он узнал, что такое пистики, понял разницу между посикунчиками и посекунчиками, а также попробовал «гадское ассорти» и яйцо дракона, анонсирует пресс-служба телеканала. Кроме того, Александр Белькович провел ночь в старинном особняке прямо над пекарней, изучил пермский язык и понял, что счастье не за горами.

Сам ресторатор говорит, что бывал в Перми четыре года назад с телешоу «ПроСТО кухня». Город напомнил ему местами Санкт-Петербург, а местами — Москву. «Открылось много креативных заведений, особенно понравились пекарни. А ведь сладкое здесь просто необходимо — гормон радости в относительно суровом климате. В итоге мы и оригинальную пермскую кухню попробовали, и уникальные продукты оценили. Например, папоротник оказался интересным», — поделился эмоциями Александр.

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