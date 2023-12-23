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Четверо жителей Прикамья за сутки перевели мошенникам около 600 тыс. рублей.

За сутки жители Пермского края перевели мошенникам 600 тысяч рублей. Как защититься?

23 декабря 2023, 06:44
Фото: 1MI

Четверо жителей Прикамья за сутки перевели мошенникам около 600 тыс. рублей.

В полиции напомнили о мерах безопасности при разговоре с подозрительными личностями.

За прошедшие сутки на уловки телефонных мошенников попались четверо жителей Пермского края в возрасте от 70 до 89 лет. Только в одном случае сотрудница банка убедила пожилую женщину, что ее пытаются обмануть. Остальные три потерпевшие отдали злоумышленникам в общей сумме около 600 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Мошенники действуют по популярной схеме «Родственник в беде». Они звонят пенсионерам и сообщают, что их близкие стали виновниками ДТП, а затем просят некую сумму денег, чтобы «уладить» вопрос. Аферисты даже вызывают и оплачивают пострадавшим такси, чтобы те съездили в банк и сняли деньги со счетов, а затем передали курьеру.

В полиции просят жителей Пермского края с осторожностью относиться к телефонным звонкам от якобы родственников и друзей. Если собеседник представился работником правоохранительных органов, попросите его назвать фамилию, имя, отчество, должность и место службы. Затем позвоните в ведомство и уточните, действительно ли в нем работает этот человек. Полицейские напоминают, что дача взятки за незаконные действия или бездействие также уголовно наказуема.

Прервите разговор с незнакомцем и перезвоните родственнику, от имени которого или о котором шла беседа. Позвоните другим родственникам или в отдел полиции, если он не взял трубку. После этого, как правило, мошенники не хотят продолжать разговор. Затем обратитесь в полицию, чтобы сообщить о преступлении. Обязательно предупредите пожилых родственниках о таких схемах мошенничества и чаще выходите на связь с ними.

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#Общество#Пермь#Мошенничество#Мошенники#Полиция
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