За сутки жители Пермского края перевели мошенникам 600 тысяч рублей. Как защититься?

Прервите разговор с незнакомцем и перезвоните родственнику, от имени которого или о котором шла беседа. Позвоните другим родственникам или в отдел полиции, если он не взял трубку. После этого, как правило, мошенники не хотят продолжать разговор. Затем обратитесь в полицию, чтобы сообщить о преступлении. Обязательно предупредите пожилых родственниках о таких схемах мошенничества и чаще выходите на связь с ними.