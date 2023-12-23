properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52%

Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52%

23 декабря 2023, 15:31
Фото: 1MI
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последний месяц число случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось на 52%. Это составляет около 850 тысяч новых случаев заражения, что значительно больше, чем в предыдущий период.

Более 118 тысяч заболевших были госпитализированы, из которых более 1,6 тысячи нуждались в отделении интенсивной терапии. Это на 51% больше, чем в предыдущий месяц, пишет 360tv.ru.

Общее количество случаев COVID-19 по всему миру достигло свыше 772 миллионов, а число смертей превысило 7 миллионов.

В России за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 11,5%, по данным Федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Около 8,7 тысяч пациентов были госпитализированы, более 104 тысяч человек выздоровели, а 164 скончались.

Иммунолог Владимир Болибок предупредил о пике эпидемии в Москве и Петербурге. В этих крупных городах заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 продолжает расти. В связи с этим, в Петербурге был введен масочный режим на массовых мероприятиях и в учреждениях здравоохранения. Однако Роспотребнадзор считает, что ограничительные меры в России пока не требуются.

Подпишитесь
В РЖД объяснили проблемы с безопасностью на станции «Пермь-1» нехваткой денег
Сегодня, 13:12
В Москве заинтересовались смертью 4-месячной девочки после пробы манту в Прикамье
Сегодня, 14:52
Фотофакт. При установке ледового городка в Перми сломали купол главной новогодней ели
Сегодня, 09:25
Партия, от которой на выборы президента шла Собчак, выдвинула нового кандидата
Сегодня, 15:03
Коммунисты выдвинули своего кандидата на пост президента РФ. Что о нем известно?
Сегодня, 13:47
За сутки жители Пермского края перевели мошенникам 600 тысяч рублей. Как защититься?
Сегодня, 06:44