Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52%

Иммунолог Владимир Болибок предупредил о пике эпидемии в Москве и Петербурге. В этих крупных городах заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 продолжает расти. В связи с этим, в Петербурге был введен масочный режим на массовых мероприятиях и в учреждениях здравоохранения. Однако Роспотребнадзор считает, что ограничительные меры в России пока не требуются.