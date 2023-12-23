Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52%

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Более 118 тысяч заболевших были госпитализированы, из которых более 1,6 тысячи нуждались в отделении интенсивной терапии. Это на 51% больше, чем в предыдущий месяц, пишет 360tv.ru.
Общее количество случаев COVID-19 по всему миру достигло свыше 772 миллионов, а число смертей превысило 7 миллионов.
В России за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 11,5%, по данным Федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Около 8,7 тысяч пациентов были госпитализированы, более 104 тысяч человек выздоровели, а 164 скончались.
Иммунолог Владимир Болибок предупредил о пике эпидемии в Москве и Петербурге. В этих крупных городах заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 продолжает расти. В связи с этим, в Петербурге был введен масочный режим на массовых мероприятиях и в учреждениях здравоохранения. Однако Роспотребнадзор считает, что ограничительные меры в России пока не требуются.