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Зеленский ввел новые санкции в отношении России

Зеленский ввел новые санкции в отношении России

23 декабря 2023, 15:02
Фото: 1MI
Зеленский расширил санкционный список в отношении России, включив в него 51 гражданина РФ, 134 компании и организации из других стран, основная часть которых зарегистрирована в Крыму, а также несколько фирм из Белоруссии, Латвии и Австрии, и пару фермерских предприятий из Запорожской области и ДНР.

Новые санкции в отношении России были введены президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», антироссийский список ныне включает 51 российского гражданина, а также 134 компании и организации из других стран. Большая часть этих компаний зарегистрирована в Крыму, и предоставляют интернет- и связью услуги, а также кабельное телевидение.

Кроме того, в список были добавлены несколько фирм из Белоруссии, Латвии и Австрии, а также пара фермерских предприятий из Запорожской области и Донецкой народной республики.

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