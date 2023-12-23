Зеленский ввел новые санкции в отношении России

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Новые санкции в отношении России были введены президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», антироссийский список ныне включает 51 российского гражданина, а также 134 компании и организации из других стран. Большая часть этих компаний зарегистрирована в Крыму, и предоставляют интернет- и связью услуги, а также кабельное телевидение.
Кроме того, в список были добавлены несколько фирм из Белоруссии, Латвии и Австрии, а также пара фермерских предприятий из Запорожской области и Донецкой народной республики.